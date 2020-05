Koronavirusa yoluxanlar bu xəstəxanalardadır - SİYAHI

Azərbaycanda hazırda 1806 koronavirus xəstəsi müalicə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, TƏBİB-in İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı bu xəstələrin hansı xəstəxalarda yerləşdirilməsi barədə məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, paytaxtda Tibb Universitetinin Terapevtik Klinikasında 87, Cərrahiyə Klinikasında 121, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında 85, 2 saylı şəhər Klinikasında 72, 7 saylı uşaq xəstəxanasında 81, Ağciyər xəstəlikləri İnstitutunun xüsusi bölməsində 5, Bakı Sağlamlıq Mərkəzində 52, Yeni Klinikada 70 nəfərə yaxın xəstə müalicə alır.

Masallı rayonunda 140, Qobustanda 53, Şəmkirdə 80, Goranboyda 126 nəfər və qalanları isə digər xəstəxanalarda müalicəsini davam etdirir.

R.Bayramlı əlavə edib ki, xüsusi karantin rejimi üçün ilk olaraq 5 mindən artıq çarpayı ayrılıb:

"Modul tipli xəstəxanaların açılışından sonra 2 min çarpayının da istifadəyə verilməsi gözlənilir. Ümumilikdə 7 mindən artıq çarpayı fondumuz olacaq. Hazırda 1806 nəfərin müalicə olunduğunu nəzərə alaraq xəstəxanaların doluluq nisbətini və çarpayı fondumuzun vəziyyətini müəyyən etmək olar".

