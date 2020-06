“İyulun sonu avqustun əvvəli üçün rezidenturaya qəbulun olması planlaşdırılır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə keçirdiyi onlayn brifinqdə deyib.

O bildirib ki, iyun və iyul ayı üçün bu imtahanın keçirilməsi düşünülmür: “Böyük ehtimalla bu imtahan avqust ayının əvvəlində iki mərhələli şəkildə keçiriləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.