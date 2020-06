"Yuventus"un futbolçusu Kriştiano Ronaldo klubun məşqinin başlamasına 4 saat əvvəl Turin təmsilçisinin bazasına gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, məşqin başlayana kimi fərdi qaydada məşq edib.

Qeyd edək ki, portuqaliyal hücumçunun bütün fiziki göstəriciləri karatindən öncə edilən son testdən və mart ayından daha yaxşı vəziyyətdədir. (qol.az)

