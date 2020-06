Azərbaycanda koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə həftə sonu küçəyə çıxmaq qadağası tətbiq olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərərgahın qərarı ilə həftəsonu Bakıda metro və ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti də dayandırılıb. Lakin sabah saat 06:00-dan metro və sərnişin avtobusları vətəndaşlara xidmət edəcək.

