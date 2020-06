İqtisadçı: “Dollar rekord səviyyədə ucuzlaşacaq”

2021-ci ildə dollar 35 faiz ucuzlaşa bilər.

Bu barədə “Jackson Institute of Global Affairs” tədqiqat mərkəzinin əməkdaşı Stiven Rouçun “Bloomberg Today”də dərc olunan yazısında qeyd edilib.

Müəllif iddia edir ki, dolların dünyanın əsas ehtiyat valyutası kimi “hədsiz imtiyaz” dövrü sona yaxınlaşır.

İqtisadçının fikrincə, dollar üçün əsas təhlükə prezident Donald Trampın idarəçiliyi dövründə ABŞ-ın qlobal liderliyinin zəifləməsidir.

S.Rouç koronavirus pandemiyasının da ABŞ iqtisadiyyatına ciddi zərər vurduğunu qeyd edib.

Ekspert xəbərdarlıq edir ki, D.Trampın prezidentliyi ABŞ-ın beynəlxalq təşkilatlar və müttəfiqləri arasında nüfuzuna xələl gətirir.

Eyni zamanda, ABŞ-ın dövlət borcu tarixi rekord səviyyəyə çatıb və koronavirus pandemiyası fonunda 26 trilyon dolları keçib.

