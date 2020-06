Dəhşətli hadisə! Bir ay küçə itinə qarşı elə hərəkətlər etdi ki...- Oğlu öz əli ilə polisə apardı - VİDEO

Bir ay itinə təcavüz edib ölümünə səbəb olan adam 150 manat (600TL) cərimə müqabilində sərbəst buraxıldı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyədə Məhməd Haner adlı şəxs küçə itinə zorakılıq və təcavüz edib. Amma bunun cəzası cəmi 600 TL yəni 150 manat olub.

İt baytarlığa aparılsa da onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Məlum olub ki, təcavüz səbəbindən itin daxili orqanlarında şiş yaranıb. Bu hadisə sosial şəbəkələrdə yayıldıqdan sonra insanlar Məhmədin mağazasına gəlib onu döyüblər.Oğlu bu hadisədən sonra atasını polisə aparıb. Amma Məhməd Haner cəmi 600 tl ödədikdən sonra xilas olub.

İnsanların qəzəbinə səbəb olan bu olayın ardından sosial şəbəkələrdə 20 mindən çox adam Məhməd Hanerin həbs olunması üçün kanpaniya başladıb. Onlar bu vəhşiliyin qarşılığında 600 TL-nin olduqca az olduğunu, heyvan hüquqlarının qorunması qanununun daha da sərtləşdirilməli olduğunu istəyiblər.

Türkiyə heyvanları qurtarma qoruma dərnəyi başçısı Ərman Paçalı günahkarın 600 tl cərimə ödəməklə canını qurtmasının düzgün olmadığını bildirib.

''Günahkar adam sərbəstdir. İllərdir millət vəkillərinə bu vəhşilik barədə danışmışıq. Nəticə yoxdur. Heyvanları qorumaq üçün təchiz edilmiş qanun olmadığından cəmiyyət artıq qanunsuzluğa sürüklənir. Heyvanları müdafiə qanununun təcili olaraq gündəmə gəlməsi lazımdır. "



Ötən gün isə sosial mediada yayılan bir videoda itinə təcavüz edən adamın döyülməsi görüntüləri yayılıb. Həmin kadrları təqdim edirik.

