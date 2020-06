Aprel ayında tətbiq olunab karantin rejimindən fərqli olaraq bu dəfə tətbiq ediləcək 2 həftəlik karantində metro işləyəcək. Park və bulvara giriş məhdudlaşdırılmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın brifinqində deyib.

O bildirib ki, 65 yaşdan yuxarı vətəndaşlara qadağa tətbiq olunmayacaq: “Ancaq onları qorumaq, xüsusi diqqətdə saxlamaq lazımdır”.

