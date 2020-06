ABŞ-da son sutka ərzində 29 min 909 nəfər koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Birləşmiş Ştatlarda bir gündə 678 nəfər pandemiyanın qurbanı olub.



Universitetin məlumatına görə, ümumilikdə ABŞ-da 2 milyon 222 min 576 yoluxma və 119 mindən çox ölüm faktı qeydə alınıb. İndiyədək 606 mindən çox xəstə sağalıb.

