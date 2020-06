“Növbələri azaltmaq məqsədilə müştərilərimizə onlayn bank xidmətlərindən istifadəni tövsiyə edirik” - Ramil İmamov

Son aylar ölkə ərazisində xüsusi karantin rejimi ilə bağlı bir sıra xidmət sahələrində növbələr yaranıb. İnsan kütləsinin qapalı məkanlarda toplanmasının qarşısını almaq məqsədilə müştərilər mərkəzlərə növbəli şəkildə buraxılır. Ən çox növbələrin olduğu xidmət sahələrindən biri də kommersiya banklarıdır.



Bunun baş vermə səbəbləri, ümumiyyətlə banklarda olan vəziyyətlə bağlı ölkənin ən böyük banklarından olan Kapital Bank-ın Pərakəndə Satış İdarəsinin Baş direktoru Ramil İmamovdan müsahibə aldıq.

Filiallar önündə olan növbələrə gəlincə isə bildirirəm ki, ölkə üzrə olan xidmət nöqtəmizdə yalnız əməkdaşların 50%-i işə çıxır. Yəni filialda əməliyyat üzrə əvvəl təqribən 8 əməkdaş var idisə, hazırda bu sahəyə 4 əməkdaş cəlb olunub. Digər tərəfdən ölkə başçısının göstərişi ilə əhalinin işsiz təbəqəsinə, həmçinin kiçik və orta sahibkarlara birdəfəlik müavinətlərin ödənilməsinə başlanıldı. Bu sahədə də Kapital Bank digər banklardan fərqlənərək daha çox işsizə və sahibkara müavinətlərin ödənilməsində vasitəçilik etdi. Bu səbəbdən də filiallar önündə növbələr yaranıb.

Filiallarımızın önündə olan növbələrə gəlincə isə, bu növbələr Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən tənzimlənir. Bundan başqa vətəndaşların sosial məsafəyə riayət etmələri üçün filialların qarşısında xüsusi nişanlar qoyulub və bu işlər hazırda da aparılır. Ümid edirik ki, tezliklə ölkədə olan xüsusi karantin rejimi bitəcək və biz əvvəllər olduğu kimi öyrəşdiyimiz iş şəraitinə qayıdacağıq.

