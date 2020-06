Şirvan sakini həmyerlilərini şantajla hədələyib.

Bu barədə Metbuat.az-a Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.

Belə ki, 2019-cu və 2020-ci illər ərzində Şirvan şəhərinin ərazisində şəhər sakini E.Əmənov barəsində rüsvayedici məlumatları yayacağı adı ilə hədələyib, Şirvan şəhər sakinləri F.H-dan 680 manat, A.Ş-dan 650 manat, V.Ə-dən 200 manat, A.A-dan 390 manat və Bakı şəhər sakini E.Ə-dən 200 manat pul alıb.

Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində E.Əmənov tutulub.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 182-ci (Hədə-qorxu ilə tələb etmə ) maddəsi ilə cinayət işi açılıb.

