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Gənc futbolçu Ronaldonun rekordunu yenilədi

Gənc futbolçu Ronaldonun rekordunu yenilədi
05:55 3 İyul 2020
164 İdman
Elvin Nüsrət
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Portuqaliyanın “Sportinq” klubunun futbolçusu Joelson Fernandes İtaliya “Yuventus”unda çıxış edən Kristiano Ronaldonun rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçu buna Portuqaliya çempionatının 29-cu turunda “Jil Visente” ilə matçda nail olub. Fernandes 17 yaş 4 ay 3 günündə əsas komandada debüt edib.

Ronaldo isə “Sportinq”də İtaliya “İnter”inə qarşı 17 yaş 6 ay 9 günündə meydana çıxıb.

Qeyd edək ki, Ronaldo “Sportinq”də 25 oyuna 3 qol vurub. O, 2003-cü ildə “Mançester Yunayted”ə keçib.

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Futbol Yuventus Ronaldo
metbuat.az

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