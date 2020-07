Gənc futbolçu Ronaldonun rekordunu yenilədi

Portuqaliyanın “Sportinq” klubunun futbolçusu Joelson Fernandes İtaliya “Yuventus”unda çıxış edən Kristiano Ronaldonun rekordunu yeniləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçu buna Portuqaliya çempionatının 29-cu turunda “Jil Visente” ilə matçda nail olub. Fernandes 17 yaş 4 ay 3 günündə əsas komandada debüt edib.

Ronaldo isə “Sportinq”də İtaliya “İnter”inə qarşı 17 yaş 6 ay 9 günündə meydana çıxıb.

Qeyd edək ki, Ronaldo “Sportinq”də 25 oyuna 3 qol vurub. O, 2003-cü ildə “Mançester Yunayted”ə keçib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.