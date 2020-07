Azərbaycanda 534 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb, 471 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 6 nəfər isə vəfat edib.

İndiyədək 241 nəfər bu virusdan dünyasını dəyişib, 11 291 nəfər sağalıb.

Ötən müddət ərzində 509 min 811 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 6846-dir.

