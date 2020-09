Türkiyədə həyata keçirilən antiterror əməliyyatları çərçivəsində daha altı terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər naziri Süleyman Soylu bildirib.



Onun sözlərinə görə, əməliyyat uğurlu nəticə verib. Belə ki, Bitlisdə 6 terrorçu pilotsuz uçan aparat vasitəsilə məhv edilib.

