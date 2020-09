Müasir şəhər həyatında sakit əsəblərə sahib olmaq olduqca çətindir. Çoxlarımız isə elə düşünürük ki, mümkünsüzdür. Amma əsəbləri sakitləşdirməyin xalq təbabətində çox sadə bir çarəsi var.

Metbuat.az "Deməsəm Olmaz" yutub kanalının bununla bağlı hazırladığı maarifləndirici videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.