Xəbər verdiymiz kimi, bu gün tanınmış gitara ifaçısı Nofəl Süleymanov ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki,Big.az mərhum musiqiçinin bacısı oğlu idmançı, dünya çempionu Anar Süleymanovla əlaqə saxlayıb. Anar bildirib ki, ifaçının oğlu Şövqi hazırda şok vəziyyətindədir:

“Hadisə yerindəyəm. Polislər buradadır. Ekspertiza aparırlar. Oğlu şokdadır. Ekspertizanın rəyindən sonra dayım Ağcabədidə dəfn olunacaq”.

