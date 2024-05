Nailə İslamzadə həyat yoldaşı ilə göründü - FOTO

Televiziyasında illər öncə yayımlanan “Ailələr, talelər” verilişinin müəllifi, əməkdar artist Nailə İslamzadə İctimai televiziyada (İTV “Fatehin divanı”) verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ad günü ərəfəsində qonaq olan Nailə İslamzadə aparıcı DJ Fatehin “Həyat yoldaşınız sizin ad gününüzü necə təbrik edir” sualına belə cavab verib: “Qeyri-adi bir şey olmur. Evlənməzdən öncə ad günümdə Moskvada bir qutu gətirmiş və bir böyük gül hədiyyə etmişdi. Ondan sonra böyük gül dəstəsi hədiyyə etməyib”.

Aparıcı ilk dəfə Nailə İslamzadə ilə həyat yoldaşının evlənməzdən öncəki fotosunu təqdim edib.

Nailə İslamzadə isə sözügedən fotonun əməkdar artist Nərgiz Cəlilovanın toy mərasimində çəkildiyini və ondan bir ay sonra evləndiklərini açıqlayıb.

Qeyd edək ki, Nailə İslamzadə şəxsi həyatını mətbuatdan uzaq tutur. Onun bir oğlu var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.