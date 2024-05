Tanınmış dilçi alim vəfat etdi - FOTO

Azərbaycan Dillər Universitetinin (ADU) dosenti Fazil Əhmədov vəfat edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, o, ötən gün 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Əhmədov Fazil Zaməddin oğlu 1950-ci ildə Qəbələ rayonunun Həmzəli kəndində anadan olub. O, 1968-1972-ci illərdə Azərbaycan Pedoqoji İnstitutunda təhsil alıb. Daha sonra Qəbələdə məktəb müəllimi işləyib. 1979-cu ildə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda elmi işçi kimi fəaliyyətə başlayıb. 1994-cü ildə ADU-nun Ümumi və Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında, daha sonra Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında müəllim işləyib. 2005-ci ildə Azərbaycan dilçiliyi kafedrası üzrə dosent elmi dərəcəsi adını alıb.

34 məqalə, 1 dərslik, 3 proqram, 1 lüğət, 2 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiyanın müəllifidir.

1991-ci ildə çap olunmuş bircildlik "Azərbaycan ədəbi dili tarixi” kitabının, 1994-cü ildə hazırlanmış üçcildlik "Azərbaycan dilinin tarixi lüğətinin”, 2000-ci ildə çapdan çıxmış MTK-nın 6-cı sinfi üçün "Ədəbiyyat” dərsliyinin həmmüəlliflərindən biri və redaktoru olub.

2005-ci ildə "XVIII Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında M.V.Vidadinin rolu”, 2018-ci ildə "Köməkçi nitq hissələrinin semantik xüsusiyyətlərinin tədrisi məsələləri” adlı dərs vəsaiti çap olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.