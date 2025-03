Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar incəsənət xadimi Ziyadxan Əliyev vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə APA-ya onun oğlu məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, atası bu gün axşam saatlarında vəfat edib.

