Vatikan Roma Papası Fransisk xəstəxanaya yerləşdirildikdən sonra ilk dəfə onun fotosunu yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 88 yaşlı Papa səhər saatlarında xidmətdə iştirak edib.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə o, xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

