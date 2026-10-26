Bolqarıstanda prezident seçkiləri ikinci tura qalıb. Seçkilərdə iştirak edənlərin sayının cəmi 22,5 faiz civarında olması diqqət çəkib. Namizədlərdən heç biri tələb olunan səs çoxluğunu əldə edə bilməyib.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Bolqarıstanda keçirilən prezident seçkilərində seçici fəallığının aşağı səviyyədə olması siyasi gündəmin əsas mövzularından birinə çevrilib.
Bolqarıstan Milli Televiziyasının (BNT) açıqladığı və “Alpha Research” şirkətinin məlumatlarına əsaslanan nəticələrə görə, hazırkı prezident İliyana Yotova 34,6 faiz səslə öndədir. Keçmiş baş nazir Andrey Gyurov isə 32,7 faiz səs toplayıb. Seçkilərdə iştirak səviyyəsi 22,5 faiz təşkil edib.
“Myara” şirkətinin araşdırmasında da oxşar mənzərə qeydə alınıb. Bu məlumatlara əsasən, Yotovanın səs faizi 35, Gyurovun göstəricisi isə 31,9 faiz olub. Seçici fəallığı isə 22,2 faiz səviyyəsində qalıb.
Seçkilərdə iştirakın aşağı olması ölkədəki siyasi vəziyyət və vətəndaşların səsverməyə marağı ilə bağlı müzakirələri gücləndirib. Seçicilərin əhəmiyyətli hissəsinin səsvermədə iştirak etməməsi namizədlərin mövqelərinə də təsir göstərib.
Lakin seçkilərin ikinci tura qalmasının əsas səbəbi namizədlərdən heç birinin səslərin 50 faizindən çoxunu əldə edə bilməməsidir.
Seçkilərin taleyi noyabrın 1-də keçiriləcək ikinci turda müəyyənləşəcək. İliyana Yotova aşağı seçici fəallığından narahatlığını ifadə edərək vətəndaşların səsvermədə iştirak etmədən ölkədəki siyasi vəziyyəti dəyişə biləcəklərini düşünməsinin yanlış olduğunu bildirib.
Andrey Gyurov isə cəmiyyətin birləşdirici liderə ehtiyacı olduğunu vurğulayaraq rəqibini açıq debat keçirməyə dəvət edib.