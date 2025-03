XXVII tur başa çatdı

Azərbaycan Premyer Liqasının XXVII turun son matçında “Sumqayıt” “Turan Tovuz”u məğlub edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Tovuz şəhər stadionunda baş tutan görüş Sumqayıt təmsilçisinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Tovuz klubunun heyətində 8-ci dəqiqədə Ayxan Hüseynov fərqlənib. “Sumqayıt”ın qollarını Ayxan Süleymanlı (18) və Bobur Abdixolikov (64) vurub.

Bu nəticədən sonra “Sumqayıt” 28 xalla 7-ci yerdə qərarlaşıb. 43 xala malik “Turan Tovuz” isə dördüncüdür.

Qeyd edək ki, turun əvvəlki matçlarında "Araz-Naxçıvan" "Şamaxı" (1:1), "Kəpəz" "Qarabağ" (0:0), “Sabah” isə “Zirə” (1:1) ilə heç-heçəyə razılaşıb. "Neftçi" "Səbail" üzərində qələbə qazanıb - 2:1.

