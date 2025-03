"Sabail" baş məşqçisi Cavid Hüseynovu istefaya göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb.

O, ötən ilin noyabr ayında "dənizçilər"in baş məşqçisi təyin olunmuşdu.

Qeyd edək ki, "Səbail" hazırda Misli Premyer Liqasında 27 turdan sonra 18 xalla sonuncu - 10-cu yerdə qərarlaşıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.