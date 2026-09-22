Təbiətin ən qəribə canlılarından biri olan ahtapot bədən quruluşu ilə alimləri də heyrətləndirən xüsusiyyətlərə malikdir. Onun nə bir dənə sümüyü, nə də sərt skeleti var. Buna baxmayaraq, bu canlı dənizin dibində rahatlıqla hərəkət edir, qayalara yapışır və hətta özünü dik vəziyyətdə saxlaya bilir.
Metbuat.az xəbər verir ki, ahtapotun bu qabiliyyətinin əsas sirri onun elastik bədəni və xüsusi əzələ sistemidir. Sərt skeletinin olmaması əslində onun üçün böyük üstünlükdür. Ahtapot bədənini asanlıqla dəyişdirə, dar yarıqlardan keçə və düşmənlərindən gizlənmək üçün ən kiçik boşluqlara belə girə bilir.
Ahtapotun bədənində sümüklərin yerini qismən hidrostatik skelet adlanan sistem tutur. Əzələlər və bədəndəki maye birlikdə müəyyən təzyiq yaradır. Bu sistem sayəsində ahtapot bədəninin formasını və hərəkətini idarə edə bilir.
Onun səkkiz qolu da hərəkətdə mühüm rol oynayır. Qolların hər birində çoxsaylı sorucular yerləşir. Ahtapot bu sorucular vasitəsilə səthlərə möhkəm yapışır, ətrafındakı əşyaları tutur və özünü su altında istiqamətləndirir.
Daha maraqlısı isə budur ki, ahtapotun qolları yalnız hərəkət üçün istifadə olunmur. Onlar ətraf mühiti hiss etmək və müxtəlif obyektlərlə qarşılıqlı əlaqə yaratmaqda da mühüm rol oynayır. Buna görə də ahtapotun bədəni sanki vahid və çevik bir mexanizm kimi fəaliyyət göstərir.
Sərt skeletin olmaması ahtapota qeyri-adi üstünlük də verir. Məsələn, bədəninin keçə biləcəyi boşluq başının keçdiyi qədərdirsə, ahtapot çox dar yerlərdən belə keçə bilir. Bu xüsusiyyət onu həm ov zamanı, həm də təhlükədən qaçarkən olduqca çevik canlıya çevirir.
“Sümüyü olmayan heyvan necə ayaq üstə qalır?” sualının cavabı onun bədənindəki mürəkkəb əzələ və maye sistemində gizlənir. Təbiət ahtapota sərt sümüklər əvəzinə elastiklik və çeviklik bəxş edib.
Bu səbəbdən ahtapot təkcə dənizlərin ən maraqlı canlılarından biri deyil, həm də sümüksüz bədənin necə mürəkkəb hərəkətlər edə biləcəyinin canlı nümunəsidir.