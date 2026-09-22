Bəzi insanlar həyatlarının erkən dövründə ailə qurmağa tələsmir, əvvəlcə özlərini tanımağa, karyeralarını qurmağa və həyatlarını müəyyən qaydaya salmağa üstünlük verirlər. Onlar üçün evlilik sadəcə vaxtında atılmalı olan addım deyil, doğru insanla qurulmalı xüsusi bir bağdır.
Astrologiyada bəzi bürclərin münasibətlərdə daha seçici və ehtiyatlı olduğu düşünülür. Bu səbəbdən həmin bürclərin nümayəndələri ailə qurmaq qərarını digər insanlarla müqayisədə daha gec verə bilirlər. Lakin onlar üçün əsas məsələ evliliyin vaxtı deyil, münasibətin sağlam və uzunömürlü olmasıdır.
Metbuat.az gec ailə quran, amma xoşbəxt olan 5 bürcü təqdim edir:
Qız
Qız bürcü münasibətlərdə olduqca seçicidir. Onlar həyat yoldaşı seçimində tələsmir, qarşı tərəfin xarakterini və dünyagörüşünü yaxından tanımağa çalışırlar. Bu səbəbdən evlilikləri gec başlasa da, qərar verdikləri zaman münasibətə ciddi yanaşırlar.
Oğlaq
Oğlaqlar üçün həyatın əvvəlində karyera və maddi sabitlik daha ön planda olur. Onlar gələcəklərini qurduqdan sonra ailə həyatı barədə düşünməyə üstünlük verirlər. Gec ailə qursalar belə, məsuliyyətli və planlı olduqları üçün münasibətlərinə möhkəm təməl yaratmağa çalışırlar.
Dolça
Dolça bürcü azadlığına böyük əhəmiyyət verir. Onlar özlərini hazır hiss etmədən evlilik qərarı vermək istəmirlər. Bu səbəbdən ailə qurmaq yaşları daha gec ola bilər. Lakin doğru insanı tapdıqlarını düşündükdə münasibətlərinə sadiq qalmağa çalışırlar.
Əqrəb
Əqrəblər hisslərini hər kəslə bölüşmür və insanlara asanlıqla etibar etmirlər. Onlar üçün emosional yaxınlıq və güvən olduqca vacibdir. Buna görə də ciddi münasibətə və evliliyə qərar vermələri zaman alır. Amma güvəndikləri insanla qurduqları ailəyə bağlı olurlar.
Oxatan
Oxatanlar gənc yaşlarında səyahət etməyə, yeni insanlar tanımağa və həyatı kəşf etməyə daha çox maraq göstərirlər. Azadlıqlarını məhdudlaşdıracaq münasibətlərdən uzaq durmağa çalışırlar. Lakin həyatlarının müəyyən mərhələsində doğru insanla qarşılaşdıqda ailə qurmaq qərarı verə və bundan məmnun qala bilərlər.