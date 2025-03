Azərbaycanla sülh danışıqlarının mətnini yekunlaşdıran Ermənistanda müharibəyə hazırlıq gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İTV Xəbər Yekun-da məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, Ermənistanın Naxçıvanla şərti sərhədində erməni postlarında hazırlıq görüntüləri qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.