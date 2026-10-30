Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürclərlə dostluq qurmaq və münasibətləri uzun müddət qoruyub saxlamaq o qədər də asan deyil.
Metbuat.az xəbər verir ki, onların xarakter xüsusiyyətləri, güvən məsələsinə yanaşmaları və emosional davranışları dostluqda çətinlik yarada bilər. Bu baxımdan üç bürc xüsusilə seçilir.
Əqrəb
Əqrəblər insanlara asanlıqla güvənmirlər və şəxsi sərhədlərini qorumağa üstünlük verirlər. Onların etibarını qazanmaq üçün uzun zaman lazım olur. Bir dəfə incidikdə isə baş verənləri unutmaqda çətinlik çəkirlər.
Əkizlər
Əkizlər dəyişkən xarakterləri ilə seçilirlər və əhval-ruhiyyələri tez-tez dəyişə bilir. Ünsiyyətcil və əyləncəli olsalar da, münasibətlərdə sabitlik göstərməkdə çətinlik çəkə bilərlər. Bəzən verdikləri sözləri son anda dəyişmələri dostları ilə aralarında narazılıq yaradır.
Oğlaq
Oğlaqlar dostluq münasibətlərində məsafəli davranmaları ilə tanınırlar. Onlar üçün iş, karyera və şəxsi məqsədlər çox vaxt ön planda dayanır. Hisslərini açıq ifadə etmədikləri üçün ətrafdakılara soyuq və əlçatmaz görünə bilərlər.