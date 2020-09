Futbol üzrə İngiltərə Premyer Liqasında yeni mövsümə start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempionatın açılış matçında “Arsenal” səfərdə “Fulhem” ilə üz-üzə gəlib. London derbisində “topçular” 3:0 hesabı ilə qələbə qazanıblar.



Görüşdə hesab 8-ci dəqiqədə açılıb. Aleksandr Lakazet mövsümün ilk qoluna imza atıb. Matçın 49-cu dəqiqəsində Qabriel Dos Santos, 57-ci dəqiqədə isə Pyer-Emerik Obameyanq fərqləniblər.

