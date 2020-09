Azərbaycanlı milyarder Rus Kilsəsinin ordeninə layiq görüldü

Ən varlı azərbaycanlı sayılan “Lukoyl” prezidenti Vahid Ələkbərov Rus Pravoslav Kilsəsinin yüksək mükafatına - I dərəcəli Müqəddəs Sergiy Radonejsk ordeni ilə təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, rusdilli İslam saytlarının yaydığı məlumata görə, bununla kilsə sahibkarın “Lukoyl”n mövcud olduğu yerlərdə Pravoslav infrastrukturunun inkişafına verdiyi töhfəni qeyd edib.

Mükafat V.Ələkbərova “Lukoyl” xeyriyyə fondu sayəsində Kogalımda tikilən Müqəddəs Şəhid Tatyana kilsəsisini iki il öncə şəxsən təqdis edən Rus Pravoslav Kilsəsinin rəhbəri Patriarx Kirill tərəfindən təqdim edilib. Eyni zamanda patriarx sahibkara üçüncü dərəcəli Şöhrət və Şərəf ordenini təqdim edib. Rusiya dini lideri qeyd edib ki, Rusiya Federasiyasında RSK-non bu ən yüksək ordeninə layiq görülən çox az şəxs var.(moderator)

