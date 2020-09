Həbs cəzası oxunan şəxs məhkəmə zalından belə qaçdı - ANBAAN VİDEO

ABŞ-da qeyri-adi hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə ABŞ-ın Ohayo əyalətində meydana gəlib. Narkotik vasitə daşıdığı üçün məhkəməyə çıxarılan 34 yaşlı Nikalaus Qarissona 1 il həbs verilib və 2 min 500 dollar cəza kəsilib. Lakin hakim cəzanı oxuduğu sırada Qarrison məhkəmə binasından qaçıb. Pilləkənləri sürətlə enən Qarrisonu polislər yaxalaya bilməyiblər.

Görüntülərdə pilləkən boşluğuna atıldığı görünən polisin isə xəstəxanaya yerləşdirildiyi bildirilib.

Hal-hazırda ABŞ polisi onu axtarır.

Mənbə: Haber7

