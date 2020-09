Ermənistanın itkilərinin yeni siyahısı: 26 nəfər - qadın snayperlər də var

Ermənistan tərəfi döyüşlərdəki itkilərini etiraf etməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən ordusunun məhv edilən növbəti 26 hərbi qulluqçusunun adı məlum olub.



Bununla da Ermənistan Müdafiə Nazirliyi ölən hərbçilərindən 85 nəfərinin adını rəsmən açıqlayıb. Ölənlər arasında iki qadın snayper, həmçinin könüllülər var.



Digər itkilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gizlədilir.



Ölüm xəbəri təsdiqlənən hərbçilərin adlarını təqdim edirik:



1. Qaltaxçyan Aşot Armeni, 2001-ci il təvəllüdlü

2. Yuri Karen Hovsepyan, 2000-ci il təvəllüdlü

3. Avanesyan Aşot Meyva, 2000-ci il təvəllüdlü

4. Samvel Sarqis Amiryan, 1996-cı il təvəllüdlü

5. Vanuş Vəhram Harutyunyan, 2000-ci il təvəllüdlü

6. Hovsepyan Erik Tiqran, 2002-ci il təvəllüdlü

7. Narek Samvel Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüdlü

8. Zora Karen Qorqyan, 2001-ci il təvəllüdlü

9. Sarkisyan Arsen Sarkisyan, 2001-ci il təvəllüdlü

10. Xaçatryan Arman Armeni, 2001-ci il təvəllüdlü

11. Samvel Norayr Harutyunyan, 2000-ci il təvəllüdlü

12. Vahaqn Vardan Taxmazyan, 2001-ci il təvəllüdlü

13. Çobanyan Hovhannes Zohrab, 2002-ci il təvəllüdlü

14. Hakobyan Tiqran Meruzhan, 2000-ci il təvəllüdlü

15. Manuçaryan Qriqor Rəşid, 2002-ci il təvəllüdlü

16. Zoroyan Tiqran Manvel, 2002-ci il təvəllüdlü

17. Erik Artur Xaçatryan, 2002-ci il təvəllüdlü

18. Zarqaryan Hakob Benik, 2002-ci il təvəllüdlü

19. Qazaryan Sosik Qarik, 2002-ci il təvəllüdlü

20. Karamyan Aşot Avetik, 2002-ci il təvəllüdlü

21. Musayelyan İrina Lavrenti, 1979-cu il təvəllüdlü

22. Melikyan Avaq Qrişa, 1978-ci il təvəllüdlü

23. Andranik Q. Movsisyan, 1987-ci il təvəllüdlü

24. Vahaqn Aşot Sarkisyan, 1975-ci il təvəllüdlü

25. İspiryan Dmitri Sergey, 1987-ci il təvəllüdlü

26. Petrosyan Robert Armeni, 1992-ci il təvəllüdlü

