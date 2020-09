Azərbaycan Ordusu düşmənin daha bir neçə canlı qüvvəsini məhv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlar Azərbaycanın işğal altında olan Xocalı rayonunun inzibati ərazisinə daxil olan Şuşakənddə qeydə alınıb.

Görüntülərdən aydın olur ki, ordumuza məxsus dron-kamikadze düşməni izləyir. Bunun fərqinə varan düşmən əsgərləri aciz qaldıqlarını görərək, gizlənməyə çalışırlar.

Ancaq Azərbaycan Ordusuna məxsus dron-kamikadze erməni hərbçilərinin yerini müəyyənləşdirərək, onları məhv edir.

