Azərbaycanın "Anti-armenia Team" haker qrupunun hakerləri tərəfindən keçirilən kiber əməliyyat nəticəsində Ermənistanın Yüksək Texnologiyalar naziri "Hakob Arshakyan" məxsus kompüter ələ keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ələ keçirilən məlumatlardan aydın görünür ki, Erməni Yüksək Texnologiyalar naziri xidməti otağındakı kompüterdə porno saytları izləyib.

Sözügedən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.