Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-dən başlayan uğurlu əks-həmlə əməliyyatları nəticəsində Ermənistan tərəfi xeyli sayda itki verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, düşmən daha 51 hərbçisinin, ümumilikdə isə 209 hərbi qulluqçunun öldüyünü açıqlayıb.



Xatırladaq ki, işğalçı ordunun itkiləri göstərilən rəqəmlərdən qat-qat çoxdur. Digər itkilər hələ də ictimaiyyətdən gizlədilir.

