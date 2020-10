Düşmənin təxribat və dezinformasiya fəaliyyətləri davam edir.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sosial şəbəkələrdə Bakı şəhərinin atəşə məruz qalması barədə yayılan məlumatlar yalandır və düşmən dezinformasiyasının növbəti təzahürüdür.

