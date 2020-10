Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyev Ermənistana yeni itkilər verməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İ.Əliyev "Twitter" hesabında yazıb:

"Ermənistan hökumətinə və Ermənistan xalqına açıq şəkildə mesaj ünvanlamışam ki, azad edilmiş əraziləri geri götürmək cəhdlərini dayandırmalıdırlar. Bu, yalnız yeni qurbanlara səbəb olacaq və qan tökülməsinə gətirib çıxaracaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.