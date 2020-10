Qarabağ separatçılarının "baş prokuroru" Karen Qriqoryan məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş prokurorunun müşaviri Qor Abramyan məlumat yayıb.

