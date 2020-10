Müdafiə Nazirliyi cəbhədəki son vəziyyəti açıqladı

Oktyabrın 17-də gün ərzində yeni humanitar atəşkəs rejimi elan olunanadək cəbhənin Ağdərə və Füzuli-Hadrut istiqamətlərində əməliyyat şəraiti nisbətən sabit olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.



Azərbaycan Ordusu tərəfindən dünən gün ərzində həyata keçirilən fəaliyyətlər nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində düşmənin canlı qüvvəsi, 2 ədəd S-300 ZRK-nin raket tuşlama stansiyası, 5 ədəd T-72 tankı, 3 ədəd BM-21 “Qrad” YARS, 2 ədəd “Smerç”, 1 ədəd D-20 haubitsa-topu və 1 ədəd KS-19 zenit topları, 6 ədəd avtomobil texnikası məhv edilib və sıradan çıxarılıb.



Qoşunlarımız bütün cəbhə boyu əməliyyat şəraitinə nəzarət edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.