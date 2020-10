Dünyaca məşhur ifaçı azərbaycanlılardan üzr istədi - Ermənilərə dəstəyi üçün

Əsl adı Belkalis Almanzar olan dünyaca məşhur rep ifaçısı Kardi B Ermənistana dəstək niyyəti ilə paylaşım etmişdi. Azərbaycanlıların narazılığından sonra o azərbaycanlı izləyicilərindən üzr istəyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur ifaçı "Tvitter" hesabında paylaşdığı səs yazısında bildirib:

"Bir sərmayə üçün insanların çox olduğu bir yerdə idik. Erməni əsilli sözcüm o arada mənə Ermənistana qarşı bir soyqırım olduğunu dedi və bununla bağlı paylaşım etməyimi istədi. Araşdırma etmədən paylaşdığım üçün üzr istəyirəm. Ermənistanın vuruşduğu ölkənin Azərbaycan olduğunu da bilmirdim."

