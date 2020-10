Ermənistan ordusu hərbçilərini nəinki silahla, heç hərbi çəkmələr ilə təmin edə bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağdakı separatçı, quldur rejimin “rəhbəri” Araik Arutunyanın hərbçilərlə şəkli yayılıb. Sosial şəbəkənin erməni seqmentində yayılan bu fotolardan görünən odur ki, düşmən hərbiçilərinin hərbi çəkmə ilə təmin edilməsində belə problemlər var.

Şəkildə bir işğalçı hərbçinin ayağında tərlik var. Bu da Ermənistan ordusundakı vəziyyətin nə qədər acınacaqlı olduğunu göstərir.

