Düşmən Goranboy-Naftalan istiqamətindəki ərazilərimizi atəşə tutur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

***

Ermənistan silahlı qüvvələri Ağdərə istiqamətindən Naftalan-Tərtər rayonlarının ərazisini yaylım atəşli reaktiv sistemlərdən (YARS) atəşə tutur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.