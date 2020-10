“Yuventus”un koronavirusa yoluxmuş futbolçusu Kriştiano Ronaldo növbəti dəfə testdən keçib.

Metbuat.az İtaliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı hücumçudan götürülən test nümunələrinin cavabları bu dəfə də müsbət olub. Lakin portuqaliyalı oyunçunun özünü yaxşı hiss etdiyi və fərdi məşqlərə davam etdiyi bildirilib.



Qeyd edək ki, oktyabrın 13-də Ronaldonun koronavirusa yoluxduğu açıqlanmşdı.

