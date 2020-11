İngiltərə mediası Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə bağlı yeni bir iddia ortaya atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Daily Mail"də xəbər dərc edilib. Xəbərdə qeyd edilir ki, 68 yaşlı Putin 2012-ci ildən parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkir və bu səbəbdən yanvar ayında vəzifəsindən gedəcək.

Bildirilir ki, parkinson xəstəliyinin əlamətləri Putinin sağ qolunda özünü büruzə verib. Digər iddiaya görə isə, Putin ömür boyu senator olmaq üçün hazırlaşır.

