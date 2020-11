Paşinyan ona müraciət edən erməni fəalı hədələdi

Xəbər verdiyimiz kimi, Qafqaz Sülh Təşəbbüsləri Mərkəzinin direktoru, Tavuş bölgəsinin Nerkin Tsaxkavan kəndindən olan Georgi Vanyan Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyana müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müraciətində Paşinyanı cinayətlərdən və yalanlardan əl çəkməyə çağıran Vanyan təzyiqlərə məruz qalıb.



O, bu barədə "Facebook" hesabında məlumat paylaşıb: "Polislər indicə mənim yanıma gəldilər və tələb etdilər ki, Ermənistanın baş nazirinə ünvanladığım müharibəni dayandırmaq və qonşu dövlətlə birbaşa danışıqlara başlamaqla bağlı açıq məktubumun mətnini səhifədən silim. Həmçinin, astronomik cərimə ilə hansısa aktı imzalamağı təklif etdilər və dedilər ki, məktubu silməsəm cərimənin məbləği iki dəfə artacaq. Aktı imzalamaqdan imtina etdim və yazılı şəkildə əsaslandırma təqdim olunmasını tələb etdim. Müraciətimdə Ermənistan Respublikası qanunvericiliyinin pozulduğunu görmürəm.



Polis və prokurorluq illərdir dövlət və özəl televiziya kanalları da daxil olmaqla mənə qarşı yayılan böhtan və təhdidlərin qarşısının alınması üçün heç bir tədbir görməyib. Məni fiziki cəhətdən məhv etmək üçün çağırış edən, ultimatum irəli sürən, ölkəni dərhal tərk etməyi tələb edən saytlar və sosial şəbəkə istifadəçiləri paylaşımlarını dayandırmayıblar. Eyni tələblə evimə xuliqanlar girəndə səlahiyyətli şəxslər fəaliyyətsiz idilər və qanuni müdafiəmi etmədilər. İtimi güllələyən cinayətkarlar cəzasız qaldı. Ermənistan hökuməti olaraq müharibəni dayandırmaq və danışıqlara şərait yaratmaq üçün beynəlxalq birliyə müraciət edərkən, yol göstərirəm və məktubuma cavab olaraq bu məqsədə xidmət etməyə hazır olduğumu bildirirəm ... Polis dərhal cavab verir".

