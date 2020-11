“Bölücü yox, birləşdirici prezident olacağam” - Co Bayden

Mən bölücü yox, birləşdirici prezident olacağıma söz verirəm. Biz Birləşmiş Ştatlara demokratlar və respublikaçılar kimi yox, vahid Birləşmiş Ştatlar kimi baxırıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ-ın Demokratlar Partiyasından prezidentliyə namizəd Co Bayden xalqa müraciətində deyib. Respublikaçılar və demokratların əməkdaşlıq etməli olduğunu vurğulayan Bayden 74 milyon seçicinin ona səs verdiyini bildirib.



Co Bayden ABŞ-ın dünyadakı nüfuzunu geri qaytaracağını və amerikalıları birləşdirəcəyini vurğulayıb. O, həmçinin tərəfdarlarını rəqiblərinə düşmənçilik münasibəti bəsləməməyə çağırıb.



Bundan başqa, Bayden ABŞ-da irqçiliyin yox edilməsi üzərində işləyəcəyinə söz verib. Qeyd edib ki, Kamala Harris Birləşmiş Ştatların ilk qaradərili vitse-prezidenti kimi tarixə düşəcək.

