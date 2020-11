''Qarabağın həllində əsas məqam Şuşa idi''- AÇIQLAMA

''Türk Milləti iki bayramı birlikdə qeyd edir. Dünyanın hər yerində yaşayan türklər Azərbaycandan gələn müjdələrə can atırdılar. Bir tərəfdən dua edirdik, digər tərəfdən də qış gəlmədən Qarabağ probleminin həllini gözləyirdik. Düşünürəm ki, bu problemin həllində əsas məqam Şuşa idi''.

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl müsahibəsində sosial elmlər üzrə Türkiyəli ekspert Mətin Yıldırım bildirdi. Ekspertin müsahibəsini təqdim edirik:



''Dünən o xoş xəbəri aldıq. Şuşa xilas oldu. Bu anda ermənilərin törətdikləri soyqırımı pisləmək üçün İstanbul Universitetinin qarşısındakı Beyazıt meydanına toplandıq. İclasa hazırlaşarkən Şuşanın alındığı xəbəri ağızdan-ağıza yayıldı. İnana bilmədik ...

Bir neçə gündür sosial mediada yayılan xəbərlər var idi, amma hələ rəsmi bir açıqlama yox idi. Elə bu vaxt mitinq ərazisinə gələn dostlar Azərbaycan prezident cənab Əliyevin bir açıqlama verdiyini dedikdə,hamımız mobil telefonlarımızı götürüb həmin o xəbəri axtarmağa başladıq.

Xəbər doğru idi ...

Oradakı insanların sevincini sözlə təsvir etmək çox çətindir. Çünki pandemiya səbəbi ilə bir-birindən uzaqlaşarkən bu xəbəri alan hər kəs bir-birinə sarıldı. Qadın yoldaşlarımızdan ağlayan var idi. Sevinc göz yaşları şənliyə çevrildi ...

Ərazidə qurduğumuz səs sistemindən qaynaqlanan Azərbaycan musiqisinin müşayiəti ilə həm hazırlıq işlərini başa çatdırdıq, həm də yeni dostların təbriklərini qəbul etdik.

Yığıncağa gələn hər kəs gülürdü. Hamı bir-birinə “Gözlərimiz işıqlıdır! deyirdi. Bəli, “Gözləriniz işıqlı Azərbaycan! Gözləriniz atdın Türk Dünyası!"

Şuşanın qələbəsi ilə qırılan şərəfimiz, qürurumuz düzəldildi. Qəhrəman Azərbaycan əsgərləri əl-ələ verib Şuşa qələbəsini qazandılar. Pilotsuz təyyarələr və tanklar bu günə qədər qazanılan qələbələrə böyük töhfə versə də Şuşada əsgərlərimizin qəhrəmanlığı ön planda idi.

''Google Earth''-də gördüyüm, lakin görmək istədiyim Şuşanın üç tərəfdən sıldırım qayalarla əhatə olunduğunu görəndə qəhrəmanlarımızın necə sərt bir qələbə qazandıqlarını daha aydın başa düşdüm. Şuşaya girməyin bir yolu var idi. Yeganə vasitə xüsusi təyinatlıların ələ keçməsi idi və etdi. Qəhrəman əsgərlərimiz piyada tüfəngi ilə oradakı erməni tanklarına qarşı vuruşaraq Şuşanı azad etdilər.

Bizim üçün çox vacib olan Şuşanı almaq ermənilərə çox vacib bir zərbə oldu. Xəbər saytlarında və sosial mediada erməni əsgərlərinin motivasiyasının pozulduğunu açıq şəkildə gördük.

Vəfat edən Üzeyir Hacıbeyli, Əhməd Ağaoğlu və Şuşada böyüyən yüzlərlə tanınmış insan bu gün məzarlarında rahat yatdılar.

Çünki erməni soyqırımı yalnız insanlara deyil, həm də mənəvi mədəni sərvətlərə tətbiq olundu. Qəbirlər dağıdıldı, muzeylər və məscidlər dağıdıldı. O qəbirlərdə yatan qohumlarımız bu gün daha rahatdırlar. Çünki Şuşanın ələ keçirilməsi ilə mədəni sərvətlərimiz də soyqırımdan xilas oldu.''

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

