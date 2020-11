Şuşa məscidi elektrik enerjisilə təmin edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Azərişıq” ASC-dən verilən məlumatda bildirilib.

Qurumun ərazidə xidmət edən əməkdaşları Şuşanın elektrik təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətində fəaliyyətlərini davam etdirirlər.

Qeyd edək ki, “Azərişıq” Şuşa məscidin işıqlandırılması ilə bağlı video yayımlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.