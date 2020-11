“Azad Azərbaycan” MTRK-ı Müzəffər Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında Qəhrəman Azərbaycan ordusunun işğaldan azad etdiyi Şuşa, Laçın və Kəlbəcərdə 106.3 FM radiosunun proqramlarını yayımlamaq üçün Milli Televiziya və Radio Şurasına (MTRŞ) müraciət ünvanlayıb.

Bu barədə şirkətdən məlumat verilib.

Müraciətdə Şuşa, Laçın və Kəlbəcərdə yeni radio ötürücülərin quraşdırılması üçün “Azad Azərbaycan” MTRK-na yayım tezliklərinin ayrılmasına icazə verilməsi xahiş edilib.

