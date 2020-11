“Bu gün bütün azərbaycanlılar, həmçinin Ağdamdan didərgin salınmış minlərlə məcburi köçkün üçün əlamətdar gündür”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov tvitterdə yazıb.

“Ağdam Azərbaycana qayıtdı! Azərbaycan Prezidentinin dediyi kimi, azad olunmuş bütün ərazilərə həyat qayıdacaq, həmçinin Ağdam rayonuna”, - o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.