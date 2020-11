Aktrisa Pərvin Abıyeva sosial mediadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdamın geri qayıtması ilə bağlı aktrisa "İnstagram" hesabında paylaşım edib. Hərbi texbnikanın yanında şəkil çəkdirən Pərvin "Gözümüz aydın olsun" sözünü yazıb. Onun paylaşımı izləyicilər tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Belə ki, hərbi texnikanın yanında şəkil çəkdirməyi düzgün hesab etməyən izləyicilər Pərvini tənqid atəşinə tutulub.

(big.az)

