Vətən Müharibəsi başlayandan bir müddət sonra haqqında məlumat olmayan hərbiçimiz tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun döyüş yoldaşı məlumat yayıb. O, qeyd edib ki, əsgər yoldaşları Tovuz Rayon Aşağı Quşçu kəndində qeydiyyatda olan Tağıyev Eşqin İlqar oğlu onların sıralarına qoşulub.

E.Tağıyev özü də tapılması haqqında məlumat verib.(oxu24.com)

